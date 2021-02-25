РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В минувшем году в территориальный отдел Ямского административного округа Домодедова поступило 450 обращений от жителей, сообщил начальник территориального отдела Ямского административного округа Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«За прошедший год непосредственно территориальным отделом было рассмотрено 450 обращений граждан, 42 заявления от юридических лиц, 303 обращения к нам поступили в Единую книгу жалоб и предложений Московской области, в том числе через портал «Добродел», - сказал Миронов.

Он отметил, что начальником теротдела было лично принято 80 жителей округа.

Миронов также добавил, что по итогам отчета 2019 года было сформировано 31 поручение главы Домодедова. Из них в настоящее время 18 выполнены, по трем даны разъяснения, еще 10 находятся в работе.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.