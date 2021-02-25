РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В минувшем году в Ямском административном округе Домодедова провели 20 встреч с жителями, сообщил начальник территориального отдела Ямского административного округа Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В 2020 году было проведено 20 собраний старост сельских населенных пунктов и совещаний с общественными помощниками главы городского округа, а также встреч с представителями Общественного совета, совета ветеранов, жилсовета, территориального объединения молодежи по различным тематикам», - сказал Миронов.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.