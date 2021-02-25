РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В минувшем году в Ямском административном округе Домодедова отремонтировали три трансформаторные подстанции, сообщил начальник территориального отдела Ямского административного округа Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«При содействии депутата местного совета депутатов Михаила Ежокина в прошлом году были реконструированы почти 9 километров линий энергоснабжения, построены 3 трансформаторные подстанции в селе Ям, деревнях Павловское и Новленское с равномерным переводом нагрузок в данных населенных пунктах. А также осуществлена расчистка трасс высоковольтных линий на площади более 4 гектаров», - сказал Миронов.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.