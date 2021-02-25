РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Ямскую амбулаторию в Домодедове в 2020 году закупили новое оборудование, сообщил начальник территориального отдела Ямского административного округа Александр Миронов.

В четверг в Ямском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы городского округа Домодедово Александра Двойных, депутата Мособлдумы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«При участии депутата Московской областной думы Олега Жолобова в Ямскую амбулаторию было приобретено необходимое медицинское оборудование на 150 тысяч рублей», - сказал Миронов.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты совета депутатов, заместители главы администрации городского округа, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.