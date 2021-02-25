РИАМО - 25 фев. Художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков скончался на 87-м году жизнь, у него был коронавирус, сообщает ТАСС.

«Художник-постановщик анимационных картин «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Зуйков ушел из жизни в возрасте 86 лет», —​ говорится в сообщении.

Зуйков родился в 1935 году и закончил Московский педагогический институт имени Потемкина. Он работал в школе, затем в книжных издательствах, журналах и газетах. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком «Союзмультфильма».

Он участвовал в создании более 30 мультфильмов. Самыми известными из них считаются «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, а также «Икар и мудрецы».​