РИАМО - 25 фев. Самыми сложными задачами для решения на посту губернатора Московской области стали развитие индустрии переработки мусора и обеспечение стабильной работы ЖКХ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Не было ничего простого, вообще. Сложно построить индустрию переработки мусора, сложно обеспечить системную работу ЖКХ. Если раньше у нас вырубало тепло в Рошале или в Шатуре, и туда мчались машины с мигалками, то сейчас это сложно представить. Но сейчас проблема в том, что некоторые сети устарели, надо менять трубы, иначе вода будет всегда плохая», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, необходимо строить новые очистные сооружения. Обычные люди не видят их, но стоят они порядка 10 миллиардов рублей.

Ранее Воробьев сообщил, что власти продолжают создавать в Подмосковье новые микрорайоны и сопутствующую инфраструктуру. При этом идет плотное взаимодействие с Москвой во многих вопросах, включая транспорт и социальную инфраструктуру.