РИАМО - 25 фев. В Видновском перинатальном центре заработал консультативно-диагностический центр, там есть стационар и отделение диагностики, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Для будущих мам и их деток работают отделение перинатальной диагностики и антенатальной охраны плода, амбулаторное отделение для детей раннего возраста, женская консультация», - говорится в сообщении.

Также доступен дневной стационар. Там выполняют множество гинекологических операций, обследуют и лечат пациенток с осложненным течением беременности.

Кроме самих родов, в перинатальном центре проводят консультации, исследования, скрининги пациенткам высокой группы риска. На лечение и диагностику направляет врач.