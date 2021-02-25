РИАМО - 25 фев. Подмосковные власти придут в новую социальную сеть Clubhouse, чтобы быть в тренде и больше общаться с жителями региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я использую все возможные площадки, заканчивая TikTok, там рассказываю доступным языком молодым о том, чем занимаемся в Подмосковье. <...> Clubhouse, мы тоже его освоим, мы там будем, я в этом не сомневаюсь», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что власти «должны быть в потоке», так как их цель — получить доверие людей.

«Если получаешь доверие, значит они видят, что ты обеспечиваешь перемены», — подчеркнул Воробьев.

Clubhouse является социальной сетью, которая основана на голосовом общении между пользователями, объединенными комнатами по интересам. Всего за несколько недель Clubhouse стал самым скачиваемым приложением в App Store, в том числе и в российском.