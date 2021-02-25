РИАМО - 25 фев. При обустройстве муниципалитетов Подмосковья культурными учреждениями, региональное правительство прислушивается к мнению молодежи и анализирует их запросы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся разговаривать с молодыми ребятами, чтобы понять, что мы должны обеспечить — музеи, театры, кино. Кто-то хочет компьютер, чтобы программированием заниматься серьезно, кто-то хочет тягать штангу. Музеи востребованы, когда привозим туда разные экспозиции. Мы довольны динамикой, но есть чему стремиться», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор подчеркнул, что сфера туризма в Подмосковье также остается ключевой. К примеру, экспозиции в музеях региона становятся интерактивными, в них есть уникальные технологии.

«Мы смотрим, как задержать туристов (в регионе - ред.). Каждое следующее действие — делать улучшения. И музеи, и театры, и велосипедные дорожки», — отметил он.