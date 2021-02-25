РИАМО - 25 фев. На территории Подмосковья планируют устанавливать фандоматы — аппараты по приему мелкой тары в обмен на деньги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Свалки мы победили. Сейчас люди присылают нам другой запрос — сделать так, чтобы использовать вторичку. Мы прорабатываем фандоматы, чтобы дети могли сдать металлическую банку или пластиковую бутылку, получить за это деньги. Это польза, потому что идет вторичная переработка, а у детей есть карманные деньги», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

При этом губернатор вспомнил, как сам в детстве сдавал макулатуру и бутылки.

«Это было полезным делом, еще ты получал деньги на расходы», — резюмировал Воробьев.

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