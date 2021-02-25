РИАМО - 25 фев. Продолжается строительство автомобильного путепровода через железную дорогу Савеловского направления МЖД в Лобне в рамках реализации первого этапа строительства Северного обхода города, строители забили 30 свай под опоры путепровода, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за железнодорожных путей автомобильное движение в Лобне уже давно затруднено. Для того чтобы попасть на Рогачевское или Дмитровское шоссе, нужно пересечь железную дорогу в обоих случаях. После открытия МЦД-1 «Одинцово – Лобня» в часы пик, когда электрички ходят раз в пять минут, чтобы выехать из города можно более двух часов простоять в пробках, проезды практически всегда закрыты. Пробки в этот момент оцениваются в 7-9 баллов.

«Строительство путепровода одновременно ведется с левой и с правой стороны – со стороны микрорайона Луговая и со стороны Дмитровского шоссе. В настоящий момент забито 30 свай под опоры будущего путепровода. В общей сложности под фундаменты опор будет забито 472 сваи. Путепровод будет опираться на четыре опоры, к устройству которых планируется приступить в марте. Работы ведутся в графике», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Для строительства путепровода не только забивают сваи, но еще меняют грунт, обустраивают временные проезды для строительной техники, например, в сторону Дмитровского шоссе. На стройке постоянно работают около 50 строителей и 40 единиц техники, в том числе сваебойной.

До конца года рабочие должны приступить к строительству постоянных дорог, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая с возможностью выезда на Рогачевское шоссе.

Общая длина первого этапа Северного обхода составит 4,7 километра. Длина путепровода – 210 метров. Движение через железную дорогу организуют по двум полосам моста, он будет готов к расширению до шести полос в будущем.

Из-за важности проекта для жителей Лобни губернатор Московской области Андрей Воробьев взял сложное строительство Северного обхода под личный контроль. 11 февраля он дал старт строительству. Первый этап должны завершить досрочно в 2022 году, это позволит сократить время въезда и выезда в город до 30 минут.

Всего в строительстве Северного обхода Лобни запланировано три этапа. На втором этапе будут строить транспортные развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе, отремонтируют около 1,5 километра Дмитровского шоссе. Там устроят переходно-скоростные полосы, а также расширят проезжую часть с четырех до шести полос движения.

В рамках третьего этапа проекта рабочие возведут направленный съезд эстакадного типа в направлении аэропорта Шереметьево и увеличат число полос движения по Северному обходу до шести.

Новая дорога позволить объезжать городскую застройку через железнодорожные пути без потери времени. Суммарная протяженность трех этапов дороги составит восемь километров. Второй и третий этапы строительства планируют закончить в 2025 году.