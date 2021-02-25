РИАМО - 25 фев. Московская область отказалась от создания экологически грязных производств, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Каждая территория имеет индустриальный парк, важно теперь, чтобы этот индустриальный парк был наполнен экологически чистыми предприятиями, потому что в Подмосковье мы не дадим строить грязные предприятия. Это исключено», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее в Подмосковье определили наиболее инвестиционно привлекательные муниципалитеты. Лидерами признали Ленинский округ, Мытищи, Люберцы, Домодедово и Котельники.

Муниципалитеты оценивали по таким критериям, как объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, заполнение индустриальных парков, технопарков и промышленных площадок, прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и так далее.