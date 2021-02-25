РИАМО - 25 фев. Прирост населения в Подмосковье и масштабное развитие инфраструктуры требует постоянного взаимодействия с властями Москвы, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До пандемии мы в год росли на 80-90 тысяч в год. Это абсолютное лидерство по количеству прироста населения. Новые микрорайоны — это новые дороги, новая система управления, новые маршруты общественного транспорта. Все это требует постоянного взаимодействия с Москвой, здесь мы действуем единой командой. Не только на уровне «мэр — губернатор», но и все наши коллеги, команды взаимодействуют тесно друг с другом», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что в Подмосковье активно строятся дороги, хорды, также есть большая программа платных дорог и Московских центральных диаметров (МЦД).

«В июле полностью поедет ЦКАД и МЦД. Что такое МЦД? По сути, это наземное метро с частотой сообщения 3-5 минут в час пик. Создаются вокзалы для того, чтобы интенсивность сообщения была удобной для всех», — добавил губернатор.

Воробьев при этом подчеркнул, что власти региона держат на контроле многоэтажную застройку. В области блокируется строительство многоквартирных домов в местах, где это может нарушить историческое архитектурное содержание или привести к разрушению природного ландшафта.