РИАМО - 25 фев. На комплексе по переработке отходов «Восток» в Подмосковье перечень отбираемого вторсырья вырос до 30 компонентов, это рекордный показатель по отрасли, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К действующему списку ГК «ЭкоЛайн» добавился крупный пластик, расширился перечень цветных металлов. Отдельная фракция – деревянные крупногабаритные отходы. Их измельчают в щепу и используют для собственных нужд предприятия.

«С момента запуска второй очередей мощностей КПО «Восток» уже принял более 84 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Таким образом, теперь на КПО отбирают 14 фракций пластика, 3 вида макулатуры, 6 фракций металла, 3 вида стекла, Тетрапак, шины, электрохлам и дерево для производства щепы.

Всего в процессе сортировки 20% потока отходов становится вторсырьем, которое передают переработчикам. Сегодня КПО «Восток» поставляет сырье почти на 40 заводов Московской области и ближайших регионов.