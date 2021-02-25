РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Дом Масленицы будет работать в парке «Сказочный» подмосковного Красногорска с 6 по 14 марта, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Полным ходом в парках Красногорска идет подготовка к масленичной неделе. Друзья, у нас для вас прекрасная новость. Дом Масленицы откроет свои двери и в этом году, но будет перенесен в детский городок «Сказочный», - говорится в сообщении.

В ближайшую неделю завершится тематическое оформление домика, чтобы порадовать маленьких и больших гостей.

Дом Масленицы будет работать с 6 по 14 марта. Директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун лично контролирует все этапы подготовки к празднованию Масленицы.

«Мы запланировали красочные и веселые программы во всех наших парках и совсем скоро сделаем подробный анонс!» - заключается в материале.