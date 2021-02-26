РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова даст благотворительный балетно-цирковой спектакль во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска в пятницу, сообщается на официальном сайте ДК.

«Российская балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова представит свой проект «Балерина в зазеркалье цирка» 26 февраля на сцене ДК «Подмосковье», - говорится в сообщении.

«Балерина в зазеркалье цирка» - это очень добрый балетно-цирковой спектакль, в котором соединены разные жанры: танцевальный, вокальный и цирковой. В основе спектакля лежит история о маленькой хрупкой девочке, которая очень хотела стать артисткой.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в информационном центре ДК «Подмосковье». Количество мест ограничено. Справки по телефону: 8(495)563-89-17.

ДК «Подмосковье» расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, 3. Начало спектакля в 19:00.