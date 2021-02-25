РИАМО - 25 фев. Главными направлениями развития для Московской области являются экология, здравоохранение, экономика, образование, транспортная и социальная инфраструктуры, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Экология, здравоохранение, экономика, образование — это ключевые магистрали развития. Мы спрашиваем жителей, какие перемены они хотят. Чаще всего называют экологию, здравоохранение, инфраструктуру. Наша задача — обеспечить там перемены», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее Воробьев сообщил, что экономика Подмосковья восстанавливается, а в регионе появляются привлекательные рабочие места.

Кроме того, в Московской области продолжают развивать особые экономические зоны и индустриальные парки.