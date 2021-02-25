РИАМО - 25 фев. Директор музея трамваев города Коломны Андрей Мясников отправил благодарственное письмо в восточный филиал ПАО «Россети Московский регион» за помощь в спасении и музеефикации исторических элементов контактной сети, освещения и сигнализации Ногинского трамвая, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Специалисты Россетей помогли получить согласие текущих владельцев здания Ногинского трамвайного депо на демонтаж исторически ценных элементов электросетей. И хотя они давно не работают и обесточены, по правилам безопасности для их демонтажа нужна автовышка и бригада электромонтажников. Поэтому директор музея попросил специалистов «Россетей» помочь разобрать конструкции.

«Энергетики Восточных электрических сетей откликнулись на просьбу, и мобильная бригада Ногинского РЭС демонтировала консоли крепления контактного провода производства 30-х и 50-х годов прошлого века, элементы крепления контактного провода, стрелочный фонарь и указатель «Берегись трамвая», чтобы передать их в музей», - сказал Мясников.

Трамваи перестали использовать в Ногинске несколько лет назад, поэтому все элементы сетей больше не представляли никакой ценности. Теперь их удалось сохранить в музее трамваев для истории.

Коломна — это единственный город Подмосковья, где сохранился действующий трамвай. Фанат трамваев Андрей Мясников недаром выбрал такое место для музея. По его словам, в 1891 году, задолго до появления трамваев, здесь собрали первые русские электрические трамвайные вагоны.

Помимо элементов Ногинского депо, в музее можно увидеть 200 миниатюрных моделей трамваем в масштабе 1:87 из разных стран мира. Также в экспозиции масса архивных документов, фотографий, открыток и картин с изображением трамваем, по которым можно изучать историю трамвая.