РИАМО - 25 фев. На личную электронную почту губернатора Московской области приходит порядка 200 обращений от жителей в день, всем им уделяется должное внимание, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У меня есть личная почта, каждое утро начинаю с нее. Я расписываю с утра почту, вижу обращения, тональность. Я стараюсь принимать комплексное решение по проблемам. У меня порядка 200 обращений в день (приходит на почту - ред.)», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что правительство региона постоянно развивает связь с жителями, включая современные социальные сети, где можно пообщаться с молодежью.

«Я использую все возможные площадки, заканчивая TikTok. Там рассказываю доступным языком молодым о том, чем занимаюсь. Мы должны быть в потоке, наша цель — получить доверие людей. Если получаешь доверие, значит они (люди - ред.) видят, что ты обеспечиваешь перемены», — резюмировал губернатор.