РИАМО - 25 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за неделю проконтролировали устранение 104 нарушений уборки снега, выявленных благодаря сообщениям в соцсетях, поступающим от жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Всего инспекторы ответили и дали консультации по 410 жалобам на различные нарушения чистоты и порядка в Подмосковье.

«За неделю устранены нарушения по итогам административного производства Госадмтехнадзора по 104 сообщениям о нарушениях, поступившим через соцсети в 32 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Королев, Орехово-Зуевский, Мытищи, Балашиха, Истра, Люберцы, Наро-Фоминский, Раменский, Красногорск», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Информацию сразу передали ответственным лицам в управляющие компании и администрации муниципальных образований. Рекомендации направили по более чем 80% жалоб.

Баженов добавил, что инспекторы оперативно реагируют на сообщения в популярных соцсетях и выезжают на место нарушения независимо от сезона и праздников.