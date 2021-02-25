РИАМО - 25 фев. Московская область активно занимается производством овощей, молока и сыров, в регионе «работают» все сельскохозяйственные земли, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сельское хозяйство здесь приживается только в одном случае - если оно умное и передовое», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в регионе развито овощеводство в закрытом грунте, развиваются проекты по выращиванию фруктов.

«Мы сейчас в тройке лидеров в стране по производству овощей», - подчеркнул губернатор.

Воробьев добавил, что в ближайшие три года Подмосковье намерено выйти на лидерскую позицию в РФ по производству сыров.

«Это за собой влечет огромное потребление молока. Сейчас у нас пришли новые инвесторы, хотят разводить буйволов, чтобы тоже получать молоко», - рассказал он.

По словам главы Московской области, для развития различных отраслей регион привлекает специалистов из других территорий.

«Глава муниципалитета головой отвечает за лучшие кадры», - заключил Воробьев.

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