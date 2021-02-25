РИАМО - 25 фев. Полицейские задержали двоих приезжих из ближайшего зарубежья, когда они пытались сделать закладки на востоке столицы, у них изъяли героин общей массой 113 граммов, говорится в сообщении пресс-службы Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве.

Информация о причастности подозреваемого к обороту наркотиков поступила в полицию. 25-летний мужчина работал поваром в ресторане в центре Москвы. Его 19-летняя знакомая предложила ему дополнительный заработок – распространение запрещенных веществ. Они вместе делали закладки. Их задержали полицейские на востоке столицы.

«В ходе личного досмотра у подозреваемых было обнаружено и изъято 58 свертков из полимерного материала красного цвета, в которых, согласно проведенному исследованию, находилось наркотическое средство – героин, массой более 106 граммов», - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники достали наркотики из четырех тайников, которые успели сделать на 13-й Парковой улице. В красных полимерных свертках находилось еще 7 граммов героина.

Общий вес изъятого вещества составил 113 граммов. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Их заключили под стражу на время следствия.