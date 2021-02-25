РИАМО - 25 фев. В первую волну коронавируса весной в Московской области в один из дней осталось всего 100 коек для пациентов, в тот период регион буквально прошел по краю, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы развернули за пандемию 19,7 тысячи коек — это была вся география Подмосковья. Нас чуть не накрыло первой волной, на бровях прошли. <…> У нас оставалась 100 коек на утро 11 или 12 мая. Соответственно, ко второй волне мы уже подготовились, нам министерство обороны помогло с врачами», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, врачей во время пандемии приходилось привлекать, так как их не хватало.

«Очень серьезно повлияла президентская программа поддержки врачей, она дала очень заметный эффект в части их защиты. Со своей стороны мы на региональном уровне старались позаботиться о каждом», — отметил губернатор.

Он отметил, что на борьбу с пандемией область направила порядка 50-60 миллиардов рублей. Еще столько же региональный бюджет не получил по плану.

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Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- Подмосковье планирует выполнить план по вакцинации от Covid за 10 месяцев. В Московской области поставили план привить от коронавируса порядка 3-3,5 миллионов человек.

- Врачи в Москве провели свыше 1 млн телемедицинских консультаций для Covid‑пациентов.

- В Москве могут через 1–2 месяца снять ковидные ограничения. Это связано со стабилизацией ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.