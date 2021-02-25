РИАМО - 25 фев. Арбитражный суд передал права на недостроенный ЖК «Митино Дальнее» в деревне Брехово городского округа Солнечногорск Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«В рамках завершения проекта ЖК «Митино дальнее» мы имеем жилой комплекс, состоящий из множества корпусов, все они в разной степени готовности, это позволит нам вводить в эксплуатацию их по мере готовности и, соответственно, вручать ключи. Первые дома мы планируем завершить уже в конце этого года, остальные - в течение 2022 года», - сказал директор Фонда защиты прав дольщиков Виталий Донченко.

В Брехове должны были построить 40 тысяч квадратных метров жилья, но строительство остановилось в конце 2018 года на разных стадиях готовности - от 90% до 10%. Застройщик ООО «Даналит» признан банкротом. Более 800 дольщиков остались без купленного жилья.