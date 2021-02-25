РИАМО - 25 фев. В феврале 2021 года пассажиропоток в метро Москвы превысил 6 миллионов человек, это самая большая цифра с начала октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам первого заместителя начальника метро Романа Латыпова, Всемирная организация здравоохранения признала меры дезинфекции в столичной подземке одними из самых эффективных среди всех метрополитенов мира.

«В этом месяце Мосметро получило зеленый знак Safe Travels Discover Moscow, в прошлом году наша билетная система была признана лучшей в мире по версии Transport Ticketing Global», — говорится в сообщении.

В этом году в метро столицы также одними из первых в мире запустят виртуальную «Тройку», которую можно будет включать в приложения-кошельки смартфонов.

Ранее в департаменте сообщили, что пассажиропоток Московских центральных диаметров продолжает восстанавливаться после пандемии. В настоящее время он почти достиг 90% от «доковидного» уровня.

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