РИАМО - 25 фев. Столичная прокуратура проверяет факт получения ребенком телесных повреждений в результатет прорыва радиатора отопления в подъезде дома, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Инцидент произошел 25 февраля в подъезде жилого дома 14 по улице 16-й Парковой. Там произошел прорыв радиатора отопления, в результате чего несовершеннолетний 2009 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Измайловской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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