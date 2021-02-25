РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 фев. Всероссийская организация «Общее дело» провела лекцию о вреде курения, наркомании и алкоголизма для учащихся образовательных учреждений Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«25 февраля Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) посетила Всероссийская общественная организация «Общее дело» с лекцией о вреде употребления алкоголя, табакокурения и наркомании для учащихся образовательных организаций городского округа Котельники. Лекцию посетили более 35 представителей образовательных организаций города», - говорится в сообщении.

Во время беседы им показали фильм «Секреты манипуляции. Алкоголь».

«Общее дело» - общероссийская общественная организация, основанная в 2012 году, активно занимающаяся профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании, прежде всего в молодежной среде, а также укреплением морально-нравственных ценностей и популяризацией здорового образа жизни в российском обществе.