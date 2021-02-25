РИАМО - 25 фев. Около 10 месяцев потребуется Подмосковью для выполнения поставленного плана по вакцинации населения от коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В день мы делаем 10-12 тысяч прививок. Это удобно и добровольно, мы никого не принуждаем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в Московской области поставили план привить от коронавируса порядка 3-3,5 миллионов человек.

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Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- В Москве могут через 1–2 месяца снять ковидные ограничения. Это связано со стабилизацией ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.