РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Ученики детской музыкальной школы №2 Люберец Артем Попов и Валерия Петрова стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «Золотое наследие классики», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс проходил в режиме онлайн.

«Артем стал лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Сольное исполнение», возрастная категория 13-15 лет. Валерия стала лауреатом II степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Сольное исполнение», возрастная категория 11-12 лет», - говорится в сообщении.

Ребята занимаются у преподавателя по классу фортепиано Дмитрия Зорина.