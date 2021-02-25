РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков положительно оценил спортивный зал для корпоративного спорта на НПП «Звезда» в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Он в рамках рабочей поездки в городской округ посетил научно-производственное предприятие «Звезда» и рассказал о запуске нового спортивного проекта. Терюшков отметил насыщенную спортивную жизнь НПП. Это ведущая организация в России в области создания и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете.

«Предприятие «Звезда» является не только лидером в отрасли, но и ведет очень активную спортивную работу. Руководство заботится о гармоничном развитии личности своих работников. Здесь есть отличный спортивный комплекс, где сотрудники занимаются физкультурой и регулярно играют в футбол, волейбол, настольный теннис. А еще на открытии местного Ледового дворца команда «Звезды» сыграет товарищеский матч с администрацией Люберец», – сказал Терюшков.

Он наградил руководство и сотрудников организации благодарственными грамотами за популяризацию физической культуры и спорта и пригласил их принять участие в «Корпоративной лиге».

«На территории Подмосковья мы хотим реализовать проект «Корпоративная лига». Это ложится в ту логику, о которой говорил президент России Владимир Владимирович Путин. Все больше людей должны заниматься массовым спортом. Мы разговаривали с руководством предприятий и получили большое количество положительных откликов. Уже около 40 организаций готовы присоединиться к проекту. Можно сказать, что спортивная жизнь на территории наших предприятий проходит на «ура». Где-то есть собственная физкультурная база, а где-то спортивные площадки арендуют у частного сектора», – уточнил Терюшков.

Он подчеркнул, что идея развития «Корпоративной лиги» появилась еще в 2015 году. Тогда в соревнованиях принимали участие представители органов государственной власти.

«Турниры проходили на хорошем уровне. Но наша задача – вовлекать не только муниципальных служащих, но и людей, работающих на предприятиях», – пояснил Терюшков.