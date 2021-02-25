РИАМО - 25 фев. Сфера торговли дает валовому бюджету Московской области почти 30% доходов, сейчас в регионе активно развивается интернет-торговля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Интернет-торговля развивается очень активно. 27% валового регионального продукта Подмосковья — это торговля, в том числе и интернет-торговля. Логистические комплексы, склады — все это рабочие места. Когда это дышит и работает, это дает возможность наполнять бюджет», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, сейчас экономика Подмосковья активно восстанавливается после пандемии коронавируса.

Он также добавил, что в области продолжают создавать привлекательные рабочие места.