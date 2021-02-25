РИАМО - 25 фев. Свыше 15 тысяч жителей региона оставили свои предложения по улучшению безопасности на портале «Добродел» в голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!» с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Такое общение с жителями позволяет узнать и сделать выводы, где есть пробелы и какие меры необходимо принять для обеспечения должной безопасности в каждом муниципалитете нашего региона», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

В рамках проекта можно проголосовать за установку камер видеонаблюдения в общественных местах, патрулирование полиции и народных дружин по определенным маршрутам, установку уличного освещения и систем экстренной связи.

Также голос можно отдать за дополнительный контроль объектов, негативно влияющих на криминогенную обстановку, и профилактические беседы с несовершеннолетними, неблагополучными семьями, лицами освободившимися из мест лишения свободы.

Жители региона выбрали 1181 адрес в 59 городских округах, где нужно усилить безопасность. Топ-5 по количеству голосов в Московской области сформировали городские округа: Электросталь (3005 голосов), Ленинский (1536), Мытищи (1288), Люберцы (728) и Раменский (688).

Самой действенной мерой безопасности жители региона считают установку камер видеонаблюдения в общественных местах.

За установку камер на территории ЖК «Видный город» в Ленинском округе проголосовали 364 человека. Установить видеонаблюдение в ЖК «Императорские Мытищи» попросили 360 человек. На третьем месте дом 1, корпус 5, на Егорьевском шоссе в Люберцах, там 227 человек попросили не только установить камеры, но и организовать патрулирование народных дружин.

Список адресов, где будут приниматься меры повышения безопасности, появится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области до 19 марта 2021 года.