РИАМО - 25 фев. Экономист Александр Дудчак рассказал, что российская экономика будет придерживаться стратегического курса по снижению роли доллара, сообщает Nation News.

Он отметил, что запрещать использование доллара в РФ не будут, а заявление о необходимости снижения роли валюты США следует только приветствовать.

«От доллара избавляться надо, никаких рисков для России в этом нет. Его роль однозначно будет снижаться, а доля межгосударственных расчетов в рублях увеличиваться», — сказал Дудчак.

Он добавил, что вместе с отказом от доллара России следует укреплять позиции своей валюты. Такая работа поможет повысить доверие россиян к отечественной финансовой системе и простимулирует жителей страны хранить сбережения на депозитах. Это даст экономике дополнительный финансовый ресурс.

«Колебания курса рубля можно контролировать. Какие-то рыночные явления — это, скорее, оправдания, чем желание придерживаться политики, которая бы способствовала развитию внутренней экономики. Держать рубль стабильным можно, для этого есть все резервы», — пояснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день россиянам выгоднее хранить свои сбережения «под подушкой», а не в банках, так как они не доверяют рублю. Поэтому Центробанку есть, над чем работать в данном вопросе.

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