РИАМО - 25 фев. Столичные врачи провели более 1 миллиона телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусом на дому, а также участников пострегистрационных исследований вакцины, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Центр телемедицины работает с весны прошлого года. Порядка 200 врачей круглосуточно консультируют пациентов. Благодаря этому снижается нагрузка на больницы, поликлиники, можно постоянно наблюдать за состоянием заболевших», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что вся важная информация собирается в электронной медкарте пациента. При этом он сам может вносить в нее показания температуры, давления и другие параметры.

Как уточняется на официальном сайте мэра города, решение о возможности лечения на дому врачи принимают только после очного осмотра пациента. Даже при легком течении болезни специалисты будут общаться с человеком по телефону или видеосвязи, определять важные показатели и следить за состоянием здоровья.

Во время консультации специалист может принять решение о необходимости очного медосмотра или вызове бригады скорой помощи.

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Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- В Москве могут через 1–2 месяца снять ковидные ограничения. Это связано со стабилизацией ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.