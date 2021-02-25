РИАМО - 25 фев. «МосТрансПроект» стал пилотной площадкой для тестирования «умных» мусорных баков, тест продлится две недели, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В данном проекте буду принимать участие сотрудники научно-исследовательского и проектного института.

«Суть программы: инновационные мусорные баки могут взвешивать, запоминать вес и габариты выброшенного вторсырья. Управлять каждый человек сбором будет с телефона», - отмечается в сообщении.

В проекте есть программа лояльности. За правильный сбор вторсырья пользователю начисляются баллы. Участники, которые наберут максимальное количество баллов, получат набор экосувениров.

Данный проект запустил акселератор «Транспортные инновации Москвы» вместе с сервисом WinBin, который делает электронные контейнеры.

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