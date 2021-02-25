РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Жителям подмосковного Подольска разъяснили, как прикрепится к поликлинике, если человек прописан по одному адресу, а проживает по другому, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что поликлиническое отделение ГБУЗ МО «Климовская городская больница №2» на проспекте 50-летия Октября, 21, отказало ей в прикреплении и потребовало заявление от собственника жилья, в котором она проживает. Женщина попросила разъяснить, правомерно ли такое требование, если она прописана в Тульской области.

«Требование доказательства проживания на территории Подмосковья и обслуживания поликлиники правомочны. Для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи прикрепление не требуется. Если человек зарегистрирован (прописан) по одному адресу, а проживает по другому и хочет оформить прикрепление по фактическому месту проживания, ему необходимо обратиться к администрации поликлиники по фактическому месту проживания», - сказала главный врач медицинского учреждения Иоланта Буравцова.

В поликлинике нужно объяснить, что претендент на прикрепление постоянно проживает на территории, закрепленной за данным учреждением. Доказательством может служить временная регистрация по месту пребывания, договор аренды (найма) квартиры или купли продажи жилья, документ на право собственности (части, доли), письменное заявление хозяина жилья (если он родственник) о том, что вы постоянно проживаете по указанному адресу, и другие документы.

В случае, если предоставлена ложная информация по факту места постоянного проживания, учреждение оставляет за собой право открепить такого человека в одностороннем порядке.

Гражданин имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом его согласия не чаще чем один раз в год.

Для прикрепление по фактическому месту проживания необходимо оформить письменное заявление и предоставить его для регистрации в приемную главного врача по поликлинике (подразделению) или непосредственно в приемную главного врача. При подаче заявления предъявляются оригиналы и копии следующих документов: паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности; полис ОМС. В случае изменения места жительства - подтверждающий документ.

Подписывая согласие на обслуживание, главный врач организации обязан уведомить об этом страховую компанию и поликлинику по месту прописки (регистрации).

То есть прикрепление оформляется только в письменной форме на основании заявления и утверждается главным врачом учреждения.