РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Доску почета торжественно открыли у входа в Консультативно-диагностический центр Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе, здесь разместили фотографии 24 лучших сотрудников медучреждения, сообщается на странице онкодиспансера в соцсети «ВКонтакте».

Решение обустроить доску почета именно на улице было принято в конце 2020 года. Первых претендентов на доску почета отбирала специальная комиссия.

«Это одна из мер поощрения тех сотрудников, у кого высокие результаты работы, кто вкладывает в свой труд и силы, и душу, порой не считаясь со временем. Таким образом руководство нашего учреждения благодарит коллег. Список лучших сотрудников будет обновляться ежегодно», – сказал главный врач МООД Владимир Асташов.

В течение года посетители и пациенты онкодиспансера смогут увидеть тех, чья отличная работа дает возможность сохранять жизнь и здоровье жителям Московской области.

Активное участие в создании и обустройстве доски почета приняли все подразделения обеспечения.