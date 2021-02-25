РИАМО - 25 фев. Когда погода меняется и возможен снег, гололед и плохая видимость, лучше всего воздержатся от использования личного автотранспорта, если есть такая возможность, сообщил заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если поездка необходима, то есть несколько правил обязательных. На самом деле, переход от зимы к весне - он самый сложный для автомобилистов. Постоянные переходы через 0 градусов не способствуют комфортной поездке. Скоростной режим должен соответствовать дороге, повышенная внимательность, может быть туман, гололед», - сказал Моржаретто.

Он напомнил о плохой видимости на дорогах в тумане и подчеркнул, что автомобилисты должны быть осторожны в непогоду. Нужно плавно поворачивать руль, без резких торможений и поворотов, потому что на дороге может быть полоса льда. Также водителям следует держать дистанцию.

«Еще раз говорю: избегать резких перестроений, и даже в условиях неплохой видимости не довольствоваться дневными ходовыми огнями, а лучше включать ближний свет автомобиля, тогда вы будите видны и спереди, и сзади. Кроме того, в современном автомобиле есть противотуманные фары - тоже не стоит забывать в случае тумана их включать», - добавил автоэксперт.

Он пояснил, что по дистанции на дороге нет конкретной цифры в правилах ни в российских, ни в иностранных. Дистанция должна быть такой, чтобы позволила водителю затормозить в случае чрезвычайной ситуации.

«При движении с небольшой скоростью это может быть, условно говоря, 5 метров, а когда скорость большая, наверное, надо больше держать, условно говоря, 2-3 корпуса автомобиля, как минимум», - заключил Моржаретто.

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