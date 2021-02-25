РИАМО - 25 фев. Общая сумма долга россиян за коммунальные услуги составляет 625 миллиардов рублей, она увеличилась с начала пандемии Covid-19 на 55 миллиардов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Россияне должны управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) около 276 миллиардов», — говорится в сообщении.

Из них 150 миллиардов рублей составляют долги за содержание жилых помещений, а 51 миллиард —​ за отопление.

Ранее с инициативой расширить список льготников по оплате ЖКУ выступила Общественная палата РФ и НП «ЖКХ контроль». Предложения по данному вопросу были отправлены премьер-министру страны Михаилу Мишустину.