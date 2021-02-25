РИАМО - 25 фев. Бывшая начальница административного отделения филиала «Санаторий «Марфинский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны РФ Елена Ветрова приговорена к 4 годам колонии условно за крупное мошенничество с использованием служебного положения, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

В 2014 году Ветрова организовала фиктивное трудоустройство на работу в филиал «Санаторий Марфинский» своего супруга на 0,5 ставки на должность слесаря, убедив его в том, что работать по занимаемой должности не потребуется. Ему были необоснованно начислены и выплачены заработная плата и иные выплаты на общую сумму 387,2 тысячи рублей.

«Аналогичным способом Ветрова организовала фиктивное трудоустройство в филиал «Санаторий Марфинский» своих родственников: дочери, зятя и сына. Общий ущерб составил свыше 1,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По приговору суда Ветрова признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Судом также удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

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