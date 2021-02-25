РИАМО - 25 фев. Бывший начальник котельной жилищно-коммунальной службы (ЖКС) №2 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по 12-му ГУ Минобороны РФ Александр Романов приговорен к 2 годам условно за мошенничество с использованием служебного положения, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

Романов в период с апреля 2017 года по сентябрь 2019 года оказал содействие в фиктивном трудоустройстве во вверенную ему котельную мужа своей сестры.

«После этого Романов ежемесячно подавал в отделение кадров ЖКС заведомо ложные сведения о фактическом исполнении мужчиной трудовых обязанностей, а также скрывал от руководства его отсутствие на рабочем месте», — отмечается в материале.

Зарплата использовались на нужды семьи сестры и семьи Романова, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 483 тысячи рублей.

Приговором Сергиево-Посадского городского суда Романов признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Одновременно судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 433 тысячи рублей, с учетом добровольного погашения подсудимым 50 тысяч рублей.