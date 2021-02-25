РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в четверг в культурно-информационном центре «Леонидовка» городского округа Мытищи прошла творческая встреча «Экспереминтариум», сообщается на сайте администрации горокруга.

В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Михаил Мурзаков. Получилась добрая и интересная встреча.

«Химия – непростая наука. Очень хорошо, что дети начинают рано узнавать азы науки и в такой игровой форме. Сегодня мероприятие проходит в формате распространенного аттракциона. Думаю, что «Экспереминтариум» интересен как для детей, так и для взрослых. Это увлекательное и познавательное мероприятие порадует всех», – сказал Мурзаков.

Он отметил, что необходимо продолжать развитие подобных проектов в культурно-информационных центрах Мытищ. Интересные химические эксперименты, которые продемонстрировали детям на встрече, позволяют ребятам познакомиться с азами этой науки в реальности.