РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. В Балашихе за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 7 017 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 212 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 173 189 человек выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 4 568 человек. 7 017 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 38)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- В Москве могут через 1–2 месяца снять ковидные ограничения. Это связано со стабилизацией ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.