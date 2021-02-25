РИАМО - 25 фев. При обнаружении сосулек на кровле дома или козырьке подъезда жителям Московской области нужно сразу обращаться в диспетчерскую службу управляющей организации, сообщил первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Владимир Шелухин.

«В этом году зима нас порадовала обильными снегопадами и постоянными скачками температуры. Все это создает благоприятные условия для образования сосулек, наледи и снежных свесов, что несет реальную опасность жизни и здоровью людей», - сказал Шелухин.

Если при обращении в диспетчерскую службу УК по данному вопросу быстрой реакции не последовало, то следует оставлять заявку в Единой диспетчерской службе Московской области. Если и на это не реагируют, то нужно писать обращение в Госжилинспекцию через портал ГИС ЖКХ на сайте ведомства.

«Управляющие организации сейчас обязаны максимально внимательно следить за состоянием кровель и подъездных козырьков. Госжилинспекция постоянно контролирует эту работу – в том числе дистанционно, через мобильное приложение «Проверки Подмосковья», - добавил Шелухин.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда не устанавливают жесткую периодичность уборки ледово-снежных образований. Однако наледь и сосульки удаляются по мере необходимости. Работы должны быть организованы максимально оперативно.

«И, разумеется, всем нам нужно сейчас соблюдать меры максимальной предосторожности при передвижении по улице. Не проходите вплотную к многоквартирным домам, почаще смотрите вверх. И обязательно напомните эти правила детям», - заключил Шелухин.

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