РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Пожарным понадобилось почти 2 часа, чтобы потушить загоревшийся жилой дом в деревне Павлино подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о пожаре в жилом доме №12 по улице Воскресенской в деревне Павлино поступил в оперативно-дежурную смену ЦУКС в четверг в 13:50.

«В 15:30 пожар был ликвидирован. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.