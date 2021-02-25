РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Пожарным понадобилось почти 2 часа, чтобы потушить загоревшийся жилой дом в деревне Павлино подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сигнал о пожаре в жилом доме №12 по улице Воскресенской в деревне Павлино поступил в оперативно-дежурную смену ЦУКС в четверг в 13:50.
«В 15:30 пожар был ликвидирован. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
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