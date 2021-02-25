РИАМО - 25 фев. Бывшего военнослужащего-контрактника войсковой части 55443-ГУ Евгения Шмыренкова приговорили к 8 годам колонии за ДТП, в котором один человек погиб, а другой получил тяжелые травмы, говорится в сообщении пресс-службы военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

Авария произошла 17 февраля 2020 года на участке дороги М8 — Сергиев Посад — Пересвет. Шмыренков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на машине Mitsubishi и столкнулся с автомобилем Ford, после чего его отбросило на машину Opel. Водитель Ford погиб на месте, другой водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

«В ходе предварительного следствия Шмыренков от дачи каких-либо показаний отказывался, а после предъявления обвинения отношение к вине не выразил», — отмечается в материале.

Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен прав на срок 3 года. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 2,7 миллиона рублей.