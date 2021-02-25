РИАМО - 25 фев. На дорогах столицы в вечерний час пик зафиксированы пробки в 7 баллов из десяти возможных, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация наблюдается на Садовом, Третьем транспортном кольцах, а также на юго-западе, северо-западе и юго-востоке МКАД.

Дорожные заторы отмечаются на Беговой улице, Сретенском, Рождественском бульварах и в Оружейном переулке.

В 20 часов дорожная ситуация в городе улучшится до 5 баллов, свободными улицы и магистрали будут после 21 часа.