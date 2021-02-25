РИАМО - 25 фев. Возгорание произошло в одном из частных домов в поселке Красный Электрик Богородского городского округа, погиб ребенок, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар произошел рано утром в четверг. После локализации возгорания нашли тело 12-летней девочки. Кроме того, с ожогами различной степени в больницу доставили маму, бабушку и отчима погибшей. Сейчас их жизни и здоровью угрозы нет.

«По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания в доме могла стать неисправность печного отопления. Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, назначили экспертизы по данному делу.

Организован комплекс следственных и процессуальных действий для того, чтобы установить все причины и обстоятельства данного инцидента.

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