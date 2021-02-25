РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. В феврале инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили два самовольно возведенных объекта на территории подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Среди объектов, которые начали незаконно строить на территории муниципалитета, оказались здание жилого дома на улице Красная горка и нежилое здание в деревне Тимошкино. По каждому выявленному самовольному объекту готовится дорожная карта по его ликвидации», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что с актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора.

Работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства теперь полностью переведена в электронный вид. Вся документация о выявленных незаконно строящихся объектах ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области. Это значительно упрощает межведомственное взаимодействие при решении вопросов по самовольным постройкам.

«Кроме того, жители сами могут помочь в выявлении самостроев, это можно сделать, оставив заявку в мобильном сервисе «Подмосковные стройки», - заключается в материале.