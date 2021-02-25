РИАМО - 25 фев. Ограничения, введенные в Москве из-за распространения коронавируса, могут снять через 1 или 2 месяца, это связано со стабилизацией ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собяин.

Он отметил, что ежедневно госпитализируют около 600 человек с подтвержденным коронавирусом.

«Мы видим устойчивый и продолжающийся тренд на снижение заболеваемости. Хотя количество заболевших приличное - около 500-600 человек укладываются в больницы каждый день. Тем не менее еще недавно их было 1,7 тысячи», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это позволит в ближайшее время снять ковидные ограничения.

«Надеюсь, что месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения», - подчеркнул Собянин.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ФЕВРАЛЯ

- В Москве могут через 1–2 месяца снять ковидные ограничения. Это связано со стабилизацией ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве начались медосмотры потенциальных участников исследования вакцины «Спутник Лайт». Врачи будут следить за участниками исследования с помощью телемедицинских технологий и очных приемов.

- Цена на вакцину «Спутник V» снизилась в 2 раза. Стоимость двух компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшилась с 1942 рублей до 866,81 рубля за оба компонента.

- За сутки в России зарегистрировали 11 198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 495 больных. В Москве - 1406.